Campobello di Licata, Comune in giudizio: nominato legale

Con decreto sindacale, l’amministrazione civica ha stabilito di comparire in giudizio, in quanto l’ente ha avuto notificato l’atto di citazione a comparire in giudizio innanzi al giudice di pace, su azione legale promossa da un cittadino. L’udienza è stata fissata per il prossimo 6 aprile. Per la sua difesa, il comune ha incaricato l’avvocato Giuseppa Ausilia Alaimo, del foro di Agrigento.

Giovanni Blanda