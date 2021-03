Canicattì, in fiamme auto di un operaio: indagini in corso

Due auto a fuoco nell’agrigentino. Il primo episodio si è verificato a Canicattì’. Ad andare in fiamme l’auto, una Volkswagen Golf, di proprietà di un operaio. L’altro episodio si è verificato a Licata: a bruciare una Citroen C3, appartenente ad un bracciante agricolo di 46 anni. La macchina era parcheggiata in Via Torricelli, una strada del centro abitato.

Ad intervenire in entrambi i casi sono stati i vigili del fuoco, e i carabinieri che hanno avviato le indagini.Ancora sconosciute le cause. In mancanza di certezze tutte le ipotesi restano valide, dal dolo al fatto accidentale.