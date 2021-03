Piano alienazione Libero consorzio, individuata vendita di immobili per oltre sei milioni di euro

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha individuato i beni da alienare e valorizzare per il triennio 2021/2023. Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni, approvato dal Commissario Straordinario Alberto Girolamo Di Pisa, include sei unità immobiliari di proprietà dell’Ente, non strumentali al funzionamento dell’Ente. Si tratta di beni che hanno un valore totale complessivo di oltre sei milioni di euro. Per questi beni è prevista la vendita o l’eventuale utilizzo mediante comodato d’uso nel corso del triennio 2021/2023.

Grazie all’adozione del Piano potranno essere venduti i seguenti immobili: un lotto di terreno adibito a villetta comunale nel comune di Castrofilippo, confinante con la proprietà del Comune di Castrofilippo e proprietà private, dal valore di € 30 mila euro, da dismettere con previsione di vendita nel 2022; un edificio situato nel comune di Comitini, confinante con proprietà private del valore di € 6.394,42, da dismettere con previsione di vendita nel 2022; un immobile denominato ”Casa Albergo per la Terza Età” sito nel territorio del Comune di Ribera, dal valore netto d’inventario di € 662.409,20, con previsione di vendita nel 2022.

Potranno essere venduti anche il relitto stradale lungo la ex S.P. n° 37 nel tratto “Sciacca – Caltabellotta S. Carlo al Km. O+500, pari a mq. 320,00, con un valore stimato di €. 640,00; l’immobile e le pertinenze, al momento in affitto all’ufficio del Territorio del Governo per la sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ricadente nel territorio Comunale di Agrigento in Via Marzabotto a Villaseta, del valore netto di inventario di € 918.000,00, con previsione di vendita nel 2022; il Centro per la commercializzazione dei prodotti agricoli in agro nel territorio Comunale di Ribera che ha un valore netto d’inventario di 4.460.408,03 con previsione di vendita sempre nel 2022.

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni dell’Ente non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dovrà essere allegato al bilancio di previsione 2021.