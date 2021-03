Tumori, a Sant’Angelo Muxaro giornate dedicate alle visite senologiche e urologiche

L’Amministrazione di Sant’Angelo Muxaro ha avviato in collaborazione con LILT Agrigento, la primacampagna di screening gratuita per la prevenzione del tumore al seno e alla prostata.

Le visite, totalmente gratuite per i cittadini, si svolgeranno il 10 e il 17 Aprile 2021 a Sant’Angelo Muxaro. Il 10 Aprile, in mattinata, saranno effettuate le visite senologiche mentre il 17 Aprile, sempre in mattinata, verranno effettuate le visite urologiche. Potranno prenotarsi le donne di età compresa 20-30 anni e Over 50, e gli uomini Over 50, basterà chiamare il 0922/919506 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.