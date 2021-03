Campobello di Licata, poca la quantità di pioggia caduta nell’ultimo periodo

Anche se è iniziata la primavera, il bel tempo si fa attendere, ma

non tutto il male viene per nuocere in considerazione dell’esigue

piogge cadute nel nostro territorio. Ad oggi l’acqua raccolta (i

periodi vanno da settembre all’agosto dell’anno successivo) è di soli

445 millilitri, andando a posizionare questo dato all’ultimo posto

degli ultimi 13 anni. La misurazione avviene con i pluviometri

situati in un appezzamento di terreno, agro di Campobello di Licata,

ma la variazione con altri punti di raccolta dislocati nei territori dei

comuni limitrofi si discosta di qualche unità percentuale. L’unica

nota positiva è che si sono verificate poche cosiddette “bombe

d’acqua”, che anziché apportare benefici ai terreni portano

solamente danni e distruzioni, come si sol dire la pioggia di

quest’anno, malgrado poca è caduta come dicevano i nostri avi

“ccu giudiziu”. Una tavola sinottica abbastanza minuziosa può

essere consultata nel seguente link aggiornato ogni 12 ore:

http://www.casuccio.it/meteo/pluviometro/menu.htm

Alessandro Casuccio