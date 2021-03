Canicattì: l’avv. Maria Pia Coviello lascia il gruppo Lega Salvini Premier

Con nota del 21.03.2021 pervenuta presso la nostra redazione, l’avv. Angela Coviello comunica la sua decisione di uscire dal gruppo Lega Salvini Premier.

“Dichiaro ufficialmente la mia uscita dal partito Lega. Una decisione sofferta ma convinta in quanto non condivido le scelte intraprese dal partito. Canicattì merita una classe politica forte e decisa, che possa essere di aiuto e di servizio al cittadino. Ho sempre creduto in quello che faccio ed ho sempre detto quello che penso. Continuerò a dare il mio contributo alla comunità al di fuori e sempre dalla parte dei cittadini”