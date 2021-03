Canicattì, vecchio casolare a fuoco: a lavoro i Vigili del Fuoco

in contrada “Casino”, nelle campagne di Canicattì è andato a fuoco un vecchio casolare abbandonato dove all’interno c’erano prodotti in plastica, carta, vecchi mobili, suppellettili e rifiuti di ogni genere, tutti materiali di facile esca per il fuoco, che si è propagato velocemente.

Sul posto per ore hanno lavorato i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, e una squadra del Comando provinciale di Agrigento che hanno evitato alle fiamme di estendersi a tutto l’edificio.

