Contagi in aumento, stop a tutti i mercati ad Agrigento

Numeri del contagio in aumento ad Agrigento dove, secondo l’ultimo bollettino dell’Asp, ci sono attualmente 120 persone positive al coronavirus. Numeri che peraltro rischiano di fare scattare la zona rossa in anticipo. Intanto, dopo la chiusura di ben sei scuole sul territorio comunale per sanificazione, l’amministrazione comunale interviene anche sui mercati settimanali imponendo lo stop al loro svolgimento.

“L’aumento dei casi positivi ci impone purtroppo misure drastiche che non vorremmo mai prendere.Dispiace comunicare che da domani saranno sospesi i mercati di Agrigento” ha dichiarato l’assessore Francesco Picaresca.