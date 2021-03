Villa Sikania, proteste dei migranti: “Vogliamo andare via”

Disordini per alcune ore al centro di accoglienza di Villa Sikania. Alcune decine di migranti ospiti della struttura hanno dato vita ad una protesta manifestando l’intenzione di voler andare via o comunque essere trasferito in un altro posto. Qualcuno ha pure tentato la fuga in maniera autonoma. Sul posto le forze dell’ordine e i militari dell’esercito che presidiano la struttura.

