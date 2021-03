Brucia furgone di una ditta a Licata: indagini dei Carabinieri

Fuoco a Licata. Il furgone utilizzato da una ditta che commercia prodotti ittici è andato in fiamme nel centro del popoloso centro agrigentino, tra corso Argentina e via Egitto. Alcuni passanti hanno allertato i Vigili del Fuoco che si sono portati sul posto e messo in sicurezza la zona dopo aver spento il rogo.

Ancora sconosciuta la natura dell’incendio ma non è esclusa alcuna pista, compresa quella dolosa. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Licata che, dopo aver informato la Procura di Agrigento, hanno avviato le indagini per fare chiarezza sulla vicenda.