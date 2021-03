Campobello di Licata, Comune: Regolamento canone patrimoniale

Entro il 30 marzo, presso l’ ufficio comunale di segreteria, resterà depositato lo schema del regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Chiunque può proporre modifiche ed integrazioni. Inoltre, reso noto l’avviso di deposito dello schema di regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o patrimonio indisponibili destinati ai mercati realizzati in strutture attrezzate.

Giovanni Blanda