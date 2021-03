Canicattì, pranzo al bar e brindisi all’aperitivo: chiusi due locali

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio coordinati dalla Compagnia dei Carabinieri di Canicattì, diretti a scongiurare gli assembramenti ed i comportamenti non aderenti alla precauzionale normativa anti covid.

Nonostante il timore dei contagi, l’intensificarsi dei controlli e la gravità delle sanzioni, anche ieri i militari sono stati costretti ad intervenire in presenza di situazioni palesemente contrarie alle prescrizioni vigenti. In particolare, i Carabinieri della Stazione di Castrofilippo, verso le ore 14, hanno sorpreso in un pub della centralissima via Bonfiglio 7 persone mentre brindavano con l’aperitivo. Gli avventori sono stati sanzionati per euro 400 ciascuno ed il locale ha anche subito la sanzione accessoria della chiusura per giorni 5.

Stessa sorte per un bar di Aragona, dove i militari della locale Stazione hanno identificato 2 persone sedute a pranzare. Anche in questo caso la sanzione è stata di 400 euro a testa ed il bar resterà chiuso per i prossimi 5 giorni. I controlli dei Carabinieri, proseguiranno in questi giorni con il massimo rigore.