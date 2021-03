Elisa Vaccaro nuovo Capo di Gabinetto del Prefetto

A seguito del trasferimento ad altra sede del Viceprefetto Cettina Pennisi, il Prefetto Maria Rita Cocciufa ha conferito l’incarico di Capo di Gabinetto alla dott.ssa Elisa Vaccaro, promossa alla qualifica di Viceprefetto nel 2020 e rientrata in Prefettura dopo la frequenza del corso di formazione presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione.

Elisa Vaccaro, che è stata anche componente delle Commissioni di Indagine per lo scioglimento dei Comuni di Camastra e San Biagio Platani nonché componente della Commissione Straordinaria del Comune di Bompensiere sciolto per infiltrazioni mafiose, ha maturato significative esperienze presso la Prefettura di Agrigento, mostrando grande impegno sia nella complessa problematica legata all’emergenza immigrazione, sia nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto, gestendo anche diversi tavoli di raffreddamento sindacale e partecipando a numerosi Comitati per l’Ordine Pubblico in affiancamento ai Prefetti. Nel 2013 ha prestato servizio al Gabinetto del Ministro dell’Interno, presso l’Ufficio Affari Internazionali.

A comporre l’organico della Prefettura, a seguito delle ultime assegnazioni, oltre al Viceprefetto Vicario, Giovanna Termini, che in atto dirige il Servizio Elettorale e ha la responsabilità del Servizio Economico Finanziario e Contrattuale, vi sono anche due dirigenti con la qualifica di Viceprefetto Aggiunto, originari della provincia di Catania, Nicolò Pappalardo, Dirigente delle aree della Depenalizzazione e Fabio Magnano, Dirigente della Protezione Civile.

Nei prossimi giorni, il Prefetto procederà ad una riorganizzazione dei servizi, assegnando ai dirigenti i posti di funzione risultanti dalla riformulazione degli incarichi presso l’Amministrazione dell’Interno di cui al D.M. 5 novembre 2020, che ha innovato rispetto al passato prevedendo in alcuni casi accorpamenti di aree funzionali ed in altri sdoppiamenti di aree che diventano Uffici di staff con a capo un Viceprefetto affiancato da un Viceprefetto Aggiunto.