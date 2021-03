In questi giorni difficili e complicati per la nostra Città siamo costretti ad assistere, e ne faremmo volentieri a meno, a situazioni talmente incresciose da essere assurde ed intollerabili; tra esse la circostanza che i vigili urbani della nostra Città non hanno avuto accesso prioritario alla somministrazione del vaccino anti Covid-19.

Una vicenda paradossale e per molti versi assurda.

Gli Operatori di Polizia Municipale sono coloro i quali, tra gli altri adempimenti cui sono chiamati, sono in prima linea nel contrasto alla diffusione del Covid-19 nel territorio canicattinese; sono coloro i quali effettuano le notifiche con cui si dispone la quarantena fiduciaria ai concittadini ed alle concittadine positive, che consegnano le comunicazioni di cessazione isolamento e compiono tantissimi altri adempimenti di importanza vitale per la salute della comunità.

Chiedo al Governo regionale ed ai vertici dell’Asp di Agrigento di attivare con la massima urgenza le procedure dirette a sanare questa intollerabile e gravissima anomalia affinchè venga consentito al Corpo di polizia municipale della nostra Città di avere immediato accesso alla vaccinazione anti Covid-19.

Il Presidente del Consiglio Comunale di Canicattì

Avv. Alberto Tedesco