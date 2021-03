Operaio morto nel crollo a Torre di Gaffe: processo da rifare dopo 15 anni

C ondanna cancellata e processo d’Appello da rifare. Lo ha disposto la Corte di Cassazione che si è pronunciata sulla vicenda scaturita dalla morte dell’operaio Mircea Spiridon, 33enne lavoratore in nero in un cantiere, travolto dal crollo di un palazzo di cinque piani e diciassette appartamenti nel 2006. Annullata, dunque, la condanna ad un anno di reclusione dell’ingegnere direttore dei lavori di ristrutturazione. Bisognerà rifare un nuovo processo di secondo grado. Nella stessa vicenda il titolare dell’impresa fu condannato a due anni e tre mesi di reclusione.

