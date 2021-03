Partita a carte e servizio al bancone: chiusi bar e circolo a Favara

Sono stati sorpresi a giocare a carte all’interno di un circolo ricreativo nel cuore di Favara. Così la Guardia di Finanza, impegnata nei controlli anti-covid, hanno sanzionati i partecipanti e disposto la chiusura per cinque giorni della struttura.

E sempre a Favara è stato chiuso un bar in Corso Vittorio Veneto poiché i militari della Guardia di Finanza hanno riscontrato irregolarità sulle norme anti-covid. In particolare il proprietario è stato sorpreso a servire bevande oltre l’orario e gli avventori, almeno quattro, sono stati pizzicati senza mascherine. Per loro è scattata la sanzione di 400 euro.