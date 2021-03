Sportello dell’energia: 3.500 utenti raggiunti, 2.500 in presenza

Sono oltre 3.500 gli utenti che da inizio giugno 2020 a fine febbraio 2021 hanno trovato assistenza, in presenza o per telefono ed email, presso uno dei 13 sportelli del progetto “Lo Sportello dell’Energia: Diritti a Trasparenza”. Ad essi i consulenti delle sei associazioni di tutela dei diritti dei consumatori che hanno dato vita al progetto (Federconsumatori, associazione capofila, Acu, Adiconsum, Aiace, Lega consumatori, Movimento difesa del Cittadino), hanno dato risposte per le più disparate domande in merito al mercato dell’energia elettrica e del gas.

Il Progetto, realizzato nell’ambito del Programma Generale di intervento della Regione Siciliana con l’utilizzo dei fondi del Ministero della Sviluppo Economico, prevede l’attivazione, in tutte le 9 province siciliane, di 13 sportelli informativi operativi e di assistenza per la tutela dei consumatori e utenti del servizio elettrico e del gas.

Gli operatori svolgono attività di assistenza ai cittadini consumatori fornendo preziosi strumenti per orientarsi tra le diverse offerte commerciali, per comprendere la struttura tariffaria e gli importi fatturati, supportandoli quando si devono confrontare con i fornitori del servizio per la risoluzione di eventuali problemi e disguidi, fornendo informazioni sull’accesso ai bonus e su come tenere sotto controllo i propri consumi.

Gli Sportelli dell’Energia resteranno aperti, seppur nei limiti imposti dalla normativa anti-covid, fino a giugno del 2021. Gli utenti che si sono recati fisicamente agli sportelli sono stati oltre 2.500, per avere informazioni soprattutto in merito a problemi di fatturazione (autolettura, consumi, conguagli, rimborsi e trasparenza delle bollette), informazioni relative al mercato energetico, il cambio di fornitore e le pratiche commerciali scorrette (attivazione di contratti non richiesti, mancato diritto del diritto di ripensamento), assistenza alla scelta del contratto (informazioni sull’applicazione delle tariffe, sulla voltura o sul recesso) e, infine, informazioni in merito ad allacciamenti, bonus, risparmio energetico, fotovoltaico, qualità tecnica e commerciale degli operatori.

L’elenco dei tredici sportelli previsti dal progetto è visionabile sul sito Web di Federconsumatori Sicilia HYPERLINK “http://www.federconsumatorisicilia.it/sportello-energia/” \h http://www.federconsumatorisicilia.it/sportello-energia/, pagina nella quale è possibile sapere dove si trova lo sportello più vicino e quale associazione lo gestisce direttamente. Sempre visitando tale pagina, infine, è possibile trovare i numeri di telefono e gli indirizzi email da contattare prima di recarsi allo sportello: in ottemperanza alle misure anti-covid, infatti, è altamente consigliato contattare lo sportello prima di recarvisi di persona.

Il prossimo 7 maggio 2021, infine, si svolgerà una giornata divulgativa “Open Day” on line, in streaming, che coinvolgerà per l’intera giornata tutti i 13 Sportelli dell’Energia presenti in tutte le province siciliane delle sei Associazioni dei consumatori aggregate. Sarà un momento di informazione e divulgazione rivolto a tutti i cittadini utenti che potranno interagire con i nostri operatori e consulenti e sarà suddiviso in sessioni specifiche.