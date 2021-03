Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione Pubblica al comune di Canicattì: ” per una migliore comprensione di quanto richiesto”

Quanti di voi sanno cosa significa fare “ lo gnorri”? Lo sanno i nostri amministratori che alla richiesta da parte dell’assessorato delle Autonomie locali e della funzione Pubblica hanno risposto di non capire bene la richiesta di atti e documenti riferiti alle denunce del Comitato 2021. “Cosa ? Come? Non si sente? Non abbiamo capito….” E così l’assessorato ….. decide di fargli il disegnino e gli fa la lista dei compiti a casa . L’assessorato delle Autonomie locali e della funzione Pubblica nelle missiva del 22 marzo recita : “ tuttavia per una migliore comprensione di quanto richiesto e consentire a codesto ufficio l’espletamento di attività istituzionale assicurando il principio di trasparenza della pubblica amministrazione……. “ e poi giù con la lista della spesa.

Privatizzazione cimitero, anticipazione cooperative asili nido, utilizzo fondi per il campo sportivo, presunta vendita lotti zona artigianale etc. etc e questa volta piuttosto che i canonici 30 giorni, il materiale richiesto deve pervenire presso l’assessorato richiedente , entro 20 giorni……. Altrimenti…… altrimenti ai sensi dell’art 25 della legge regionale 23.12.1991, n° 44 avverrà apposito intervento ispettivo. E allora cari amministratori per una volta che qualcuno si interessa alle tante stranezze che insistono in questo nostro comune, non facciamoci riconoscere…. Ci è andata bene sui pozzi , sul Cam, su foro boario e su tante altre cose, dove chi si sarebbe dovuto interessare, diciamo non ha trovato il tempo per farlo, ma questa volta vediamo di fare bella figura e fornire tutta la documentazione richiesta, non sia mai che finalmente scopriremo che è tutto a posto.