Bivona, superata la soglia del 65% della raccolta differenziata

La Città di Bivona continua il suo percorso virtuoso e per la prima volta raggiunge il 65,29% su base annua di raccolta differenziata dei rifiuti.

I dati percentuali sulla raccolta dei rifiuti, riferiti all’anno 2020, mostrano un trend crescente con picchi mensili anche del 85% e confermano che si è sulla strada giusta per ottenere risultati sempre più eccellenti già a partire dal 2021 (già nei primi mesi del 2021 infatti siamo ad una media del 70%).

“L’obiettivo raggiunto è motivo di grande soddisfazione per la nostra comunità. dichiara il Sindaco Milko Cinà. Ci teniamo particolarmente a condividere questi dati con i nostri cittadini perché è grazie a voi che abbiamo conseguito questo straordinario risultato. Dobbiamo crederci e dobbiamo impegnarci sempre di più perché fare una corretta raccolta differenziata è un gesto di civiltà e di rispetto per l’ambiente in cui viviamo. Il nostro impegno e la vostra collaborazione sono la formula vincente per proiettare la nostra Città verso un modello di gestione dei rifiuti sempre più sostenibile ed efficiente. Voglio rivolgere un ringraziamento al Vice Sindaco con delega ai rifiuti, Prof. Salvatore Cutrò, e all’Amministratore Unico della Bivona Ambiente srl, Ing. Zafarana, per il grande lavoro di squadra svolto, e tutti gli operatori impegnati quotidianamente nella gestione del servizio rifiuti.I soldi che il Comune di Bivona riceverà da questa premialità verranno utilizzati per ridurre la tariffa TARI a carico dei cittadini”.