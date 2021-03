Grotte, dipendente comunale positivo al Covid: al via sanificazione locali

Un dipendente comunale di Grotte è risultato positivo al Covid-19. A darne comunicazione il Sindaco Alfonso Provvidenza. Avviato il tracciamento dei contatti in via precauzionale, gli uffici comunali di Piazza Umberto I sono stati chiusi per provvedere, in giornata stesso, alla sanificazione dei locali.

“Invito tutti i cittadini alla massima attenzione ed al rispetto delle regole. Mi rivolgo in particolare ai giovani; le nuove varianti colpiscono soprattutto voi e, pertanto, vi esorto ad evitare ogni tipo di assembramento, soprattutto davanti i bar e nei tipici luoghi di ritrovo. Invito, ancora una volta, per quanto possibile, a limitare la partecipazione ai funerali e nelle case di commiato“, dichiara il sindaco.

Attualmente i casi positivi sono due.