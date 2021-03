Selezione assistenti sociali Distretto D1, Di Rosa: “Qualcosa non torna”

Il Distretto socio sanitario D1, con Comune Capofila Agrigento e i Comuni di Aragona, Comitini, Favara, Joppolo Giancaxio, Porto Empedocle, Raffadali Realmente, Sant ‘Angelo Muxaro e Santa Elisabetta, Siculiana, il 27 novembre in una riunione ha approvato l’avviso di un bando di selezione rivolto agli assistenti sociali e ai sociologi.

“Nel verbale non viene messo a votazione e non viene riportata nessuna dicitura sul verbale approvato, dice con carte alla mano il coordinatore di Mani Libere Giuseppe Di Rosa. C’e di più. L’avviso non viene mai pubblicato sui siti dei 10 Comuni, nè tanto meno in quello del distretto. La cosa eclatante è che senza l’avviso pubblicato sono pervenute 33 domande, con la riapertura dell’avviso pubblicato sugli albi pretori vengono presentate 222 domande. C’è qualcosa che non torna”, dice Di Rosa. Vorrei che mi smentissero uno dei dieci Sindaci, il dirigente del D1 o le commissioni. Quello che sto dicendo è una denuncia, spero che la Procura della Repubblica apra un fascicolo. Io resto a disposizione”.

