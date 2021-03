Solidarietà online per i volontari di Canicattì che si prendono cura dei cuccioli abbandonati

“Senza l’aiuto dello Stato ci occupiamo di continue emergenze: cagnolini maltrattati, malati, cuccioli abbandonati dentro sacchi di plastica, cuccioli da allattare”.

Kelly Moncado Rizzo, insieme ad alcuni amici volontari, si prende cura dei cani meno fortunati di Canicattì, nell’agrigentino. Lo fanno gratis, da anni, conciliando quest’attività con le esigenze lavorative personali. Ora però hanno bisogno di un aiuto economico, per questo hanno avviato sulla piattaforma GoFundMe una raccolta fondi per andare incontro alle spese con cui devono fare i conti giornalmente.

“Non abbiamo risorse dalle quali attingere – spiega Kelly – Solo voi attraverso le vostre donazioni potete aiutarci. È urgente. Le emergenze non finiscono, per continuare a fare quel che facciamo per loro abbiamo bisogno del vostro aiuto”.

“Ho fatto questa donazione perché chi aiuta deve essere aiutato. Continuate così perché con persone come voi il mondo è meno crudele”, si legge tra i commenti dei donatori.

La raccolta, avviata lo scorso 9 marzo, si prefigge l’obiettivo di arrivare a raccogliere 10mila euro per i cagnolini abbandonati a Canicattì e dintorni. È raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/gfm/aiutateci-a-sostenere-gli-animali-che-salviamo