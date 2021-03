“Una tantum” di 500 euro agli universitari fuori sede, Lagalla “Incoraggiante aiuto economico”

Bando per l’attribuzione di un contributo straordinario «una tantum» di 500 euro per ciascuno studente universitario fuorisede, conduttore o co-conduttore di unità immobiliari a uso residenziale o in alloggio in residenze universitarie, in possesso di contratto di locazione regolarmente registrato o con contratto di alloggio alla data del 28 febbraio 2020.

Firmato l’avviso per la concessione di un contributo straordinario

In esecuzione delle direttive dell’assessore regionale dell’Istruzione e formazione professionale Roberto Lagalla, il dirigente generale dell’Istruzione, Antonio Valenti, ha firmato ieri l’avviso numero 41/2021 per la concessione di un contributo straordinario “una tantum” agli studenti universitari siciliani fuorisede. Responsabile del procedimento è Vita Di Lorenzo, dirigente del Servizio “Diritto allo Studio” del dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio, mentre è stata già richiesta all’assessorato regionale dell’Economia la costituzione dell’apposito capitolo di spesa sul Bilancio regionale per la copertura finanziaria in seguito al già avvenuto accertamento in entrata.

Fondi disponibili fino a 5 milioni di euro

La gestione della misura è assegnata agli enti regionali per il diritto allo studio universitario siciliani ed è prevista la spesa fino a 5 milioni di euro per fronteggiare l’emergenza Covid19: è riservata agli studenti siciliani iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università, conservatori di musica e accademie delle belle arti con sede in Sicilia. Il bando prevede l’attribuzione di un contributo straordinario “una tantum” di 500 euro per ciascuno studente fuorisede, conduttore o co-conduttore di unità immobiliari a uso residenziale o in alloggio in residenze universitarie, in possesso di contratto di locazione regolarmente registrato o con contratto di alloggio alla data del 28 febbraio 2020 (che non risulti fruitore di servizi e benefici abitativi ERSU), iscritto nell’a.a. 2019/20 (fino al 1°fc per i corsi di laurea) o laureando nella sessione straordinaria a.a. 2018/19 (fino al 1°fc per i corsi di laurea).

loading..