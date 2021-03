Vaccini nell’ex casa Balilla di Canicattì: locali consegnati all’Asp

sono stati consegnati all’ASP, in tempi brevissimi, i locali dell’ ex casa Balilla in via Pirandello, per l’avvio a Canicattì della campagna vaccinale anticovid. “Un ringraziamento particolare a tutto il personale dell’Ufficio Protezione Civile per questo importante traguardo”, ha dichiarato il sindaco Ettore Di Ventura .

A proposito di vaccini il presidente del consiglio comunicale Tedesco ha chiesto al Governo regionale ed ai vertici dell’Asp di Agrigento di attivare con la massima urgenza le procedure affinchè venga consentito al Corpo di polizia municipale della Città di avere immediato accesso alla vaccinazione anti Covid-19.

“Una vicenda paradossale e per molti versi assurda, dichiara Tedesco. Gli Operatori di Polizia Municipale sono coloro i quali, tra gli altri adempimenti cui sono chiamati, sono in prima linea nel contrasto alla diffusione del Covid-19 nel territorio canicattinese; sono coloro i quali effettuano le notifiche con cui si dispone la quarantena fiduciaria ai concittadini ed alle concittadine positive, che consegnano le comunicazioni di cessazione isolamento e compiono tantissimi altri adempimenti di importanza vitale per la salute della comunità, e ancora non hanno avuto accesso prioritario alla somministrazione del vaccino anti Covid-19.”