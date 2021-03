Bimba in strada durante il coprifuoco, la Polizia multa la madre

Proseguono i controlli della Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi attivati per il rispetto delle limitazioni imposte dall’emergenza coronavirus, in seguito all’ultimo decreto del Governo.

Nei giorni scorsi i poliziotti della sezione volanti hanno sanzionato 14 persone per violazioni delle misure di contenimento. L’equipaggio di una volante, dopo le 23, nel transitare per via Catania, ha notato due minorenni, entrambe in pigiama, che camminavano sul marciapiede. Gli agenti hanno chiesto loro cosa ci facessero a quell’ora fuori di casa da sole e le due bimbe hanno riferito di essere due amichette che stavano cercando il cane che si era allontanato dall’abitazione. Le minori, a causa della rigida temperatura, sono state subito condotte in Questura e, dopo i dovuti accertamenti, affidate ai rispettivi genitori.

Multata la mamma di una bimba trovata in strada

La madre della bimba, cui era stata affidata anche l’amichetta, è stata sanzionata per non aver impedito alle minori di uscire da casa dopo le 22. La donna è stata anche ammonita a esercitare una più attenta vigilanza sul comportamento della minorenne. Le altre sanzioni sono state comminate per violazione delle disposizioni che prevedono il divieto di uscire dalla propria abitazione dalle 22 alle 5 senza giustificato motivo e per mancato uso di dispositivi di protezione individuale.

