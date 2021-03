Chiusura attività, Food and Beverage: “chiediamo interventi tempestivi”

“I contagi da Covid-19 stanno aumentando anche a Racalmuto ed è evidente il rischio che si possa andare verso la zona rossa e di conseguenza la chiusura necessaria di determinate attività economiche. Noi come sempre siamo pronti a dare il nostro contributo alla comunità, ma allo stesso tempo come fatto presente già lo scorso 25 Gennaio alla manifestazione, non siamo nelle condizioni di affrontare le chiusure, quindi chiediamo interventi tempestivi per gli aiuti alle imprese e sollecitiamo le amministrazioni comunali e regionali affinché si affrontino subito le problematiche di queste famiglie”. Cosi il Presidente dell’associazione Food and Beverage di Racalmuto, Sergio Schillaci.

