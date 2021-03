Fratelli d’Italia Canicatti sul totale abbandono di Piazza Nassirya

Spett. sindaco Ettore Di Ventura F.D.I Canicatti’ ancora una volta con una nota ufficiale vuole attenzionare lo stato di abbandono di Piazza Nassiriya, intitolata alle vittime (carabinieri, militari dell’Esercito e civili) che il 12 novembre del 2003 persero la vita in un attentato terroristico in Iraq, più che un monumento a quel sacrificio è diventato un monumento al degrado. Erbacce attorno alla stele che ricorda i morti, sparita la bandiera Tricolore che sventolava sul pennone e intorno tante sterpaglie e rifiuti. Cumuli di sacchetti pieni di sporcizia giacciono abbandonati a ridosso degli alberi che sorgono ai lati della piazza che si trova nella zona. Ci chiediamo e vi chiediamo come e’ possibile che uno dei simboli patriottici piu’ importati della citta’ non venga mai attenzionato da nessuno degli amministratori di questa citta’ e ancor piu’ grave come e’ possibile che non si renda necessario un controllo periodico e costante del sito su’ menzionato ? Riteniamo che chi amministra ha il dovere tra le tante funzioni di tutelare e proteggere i luoghi simbolo del nostro Stato anche e soprattutto per rispettare quanti hanno perso la vita per garantirne l’onore .

La Segreteria FDI