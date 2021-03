Licata, cassonetti rifiuti a fuoco in pieno giorno

A Licata cassonetti a fuoco in pieno giorno. A lanciare l’allarme in via Trazzera Piazza Armerina, in fondo al Villaggio dei Fiori, i residenti della zona che hanno visto le fiamme.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo; presenti anche i Carabinieri della compagnia che stanno cercando elementi utili per risalire all’autore di tale gesto.