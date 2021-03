Pasqua, il Distretto Valle dei Templi promuove #vicinimedi@ticamente

Con la campagna #ViciniMedi@ticamente il Distretto Turistico Valle dei Templi assieme a Zarabazà, Uno@uno, la Pro Loco di Caltanissetta, KaraSicilia, Obiettivo Benessere e il Laboratorio Verde di Caltanissetta di FareAmbiente continua nell’azione di promozione del territorio anche nell’area del nisseno.

“Il Distretto prosegue il suo impegno per promuovere la destinazione Sicilia con un occhio di riguardo a quella parte dell’Isola che si snoda da Caltanissetta e raggiunge la costa meridionale, passando dalla Valle dei Templi – commenta l’amministratore del Distretto turistico, Fabrizio La Gaipa -; è con un’azione mirata e di rete che possiamo sperare di recuperare, appena sarà possibile, il tempo perduto a causa delle vigenti restrizioni. Si tornerà a viaggiare e il desiderio di raggiungere la nostra destinazione è ancora molto forte. Sono le tradizioni, l’enogastronomia, le testimonianze storiche e letterarie, l’ospitalità, il mare e il paesaggio – conclude La Gaipa –che rendono oggi ancora più appetibile e rassicurante pensare di vivere un’esperienza turistica in questa parte della Sicilia”

L’iniziativa consente di visionare sui siti web www.tasteandwin.eu, www.zarabaza.it e su quello istituzionale del Distretto, www.visitvalledeitempli.it, le manifestazioni della Pasqua nella Sicilia centro-meridionale e, in particolare, i riti della Settimana Santa di Agrigento e Caltanissetta. Come si ricorda, aderendo alla campagna Taste&Win erano stati sorteggiati 32 soggiorni in Sicilia. La pandemia ha costretto ancora a differire la data di avvio di questi premi e la scadenza per prenotarsi è stata posticipata al dicembre 2022.