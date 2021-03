Scuole chiuse in 22 Comuni: 6 sono della Provincia di Agrigento

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in applicazione dell’articolo 43 del Dpcm 2 marzo 2021 e a seguito della relazione settimanale del Dasoe, ha disposto la chiusura delle scuole in 22 Comuni dell’isola.

Gli istituti rimarranno chiusi dal 29 al 31 marzo, tenendo conto della sospensione delle attività didattiche per le vacanze di Pasqua.

I Comuni interessati sono: Augusta; Burgio; Calascibetta; Caltanissetta; Caltavuturo; Casteltermini;Cianciana; Centuripe; Ciminna; Comitini; Francavilla di Sicilia; Isola delle Femmine; Joppolo Giancaxio; Licodia Eubea; Melilli; Regalbuto; Reitano; San Mauro Castelverde; Santa Flavia; Santa Maria di Licodia; Santo Stefano Quisquina; Torretta.

