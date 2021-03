Unikore, nuovo corso ingegneria ambientale a Gela

Eni, attraverso Eni corporate university, ha siglato una convenzione con l’universita’ Kore di Enna che prevede la collaborazione per attivare e rinnovare, negli anni accademici 2021-2022 e 2022-2023, il corso di laurea magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio in una sede distaccata a Gela. Il corso prevede il coinvolgimento di Eni per lo svolgimento di seminari e interventi didattici a contenuto applicativo e professionale su tematiche che riguardano il trattamento delle acque, l’economia circolare, la green economy, la tecnologia waste to fuel, la decarbonizzazione e la transizione energetica.

Eni, in considerazione delle proprie attivita’ nel territorio, punta ad offrire le proprie competenze al sistema formativo di Gela. Nell’ambito della convenzione con l’universita’ Kore di Enna, Eni mettera’ a disposizione degli studenti il centro di formazione Ecu di Gela, le attrezzature e i laboratori scientifici del centro ricerche Eni e l’ateneo realizzera’ una sede distaccata a Gela dper il corso di laurea, che e’ stata identificata nel progetto Macchitella Lab. Inoltre, sara’ possibile attivare tirocini curriculari alla fine del percorso da svolgere “in campo”, con il supporto delle professionalita’ aziendali Eni.