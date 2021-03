Canicattì: come al solito dopo i nostri servizi….. intervengono…. contrada Buccheri: hanno fatto la bonifica.

E come al solito, dopo la nostra ennesima denuncia giornalistica, corrono ai ripari. Contrada Buccheri è l’ultima in ordine di tempo. Ma almeno un grazie….. non dico una determina come fate con altri ( scherzo o quasi). Avrete visto l’ampio reportage che abbiamo realizzato in contrada Buccheri ( per chi se lo fosse perso clicca qui ) all’ingresso della discarica dismessa, discarica che prevede un monitoraggio costante e che alla luce dell’ingresso assolutamente impraticabile da qualsiasi mezzo si evince che non viene monitorata dal luglio 2018, data in cui sempre noi avevano denunciato la presenza di amianto contenuto in dei sacchi.

Ebbene ieri hanno inviato una squadra ( sempre a spese della collettività per bonificare quell’area. Certo non ci aspettavamo i ringraziamenti per avrei fatto notare che si era innescata una bomba ecologica, però neanche una bonifica fatta alla chetichella, in silenzio che ci lascia giustamente pensare che ciò che più si teme è una visita del gruppo speciale dell’arma dei carabinieri ( NOE) che altro. Ricordiamo che qualora il NOE necessitasse delle immagini e delle riprese dello stato dei luoghi durante le nostre diverse incursioni, saremo ben lieti di fornirle.

Comunque sia oramai è una consuetudine che noi denunciamo e poi intervengono , potremmo fare una lunga lista di situazioni simili , ve la risparmiamo, i lettori più affezionati conoscono già.

Della devastazione del nostro territorio è responsabile sia chi mette in atto azioni e comportamenti inquinanti sia chi chiamato a tutelarlo, distrattamente si esime dal farlo. Noi in tutti questi hanno abbiamo tenuto alta l’attenzione perché crediamo che l’unico punto dal quale ripartire è la nostra terra e il nostro territorio.