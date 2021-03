Canicattì, rapinato corriere espresso: ladro in fuga con il bottino

Nel centro di Canicattì, in via Madonna delle Rocche, un corriere espresso è stato rapinato in pieno pomeriggio.

Un soggetto a volto coperto, e armato di coltello, ha costretto l’autista del furgone a fermarsi, e dopo averlo strattonato, si è impossessato dell’incasso del giro di consegne, 2.750 euro, e di un assegno di 350 euro, poi è scappato.

Lanciato l’allarme sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Canicatti che hanno avviato indagini.