Guida senza patente e travolge intera famiglia: denunciato 19enne

Guida senza patente e investe tre persone, due delle quali hanno riportato gravi ferite. E’ accaduto a Castelvetrano. I carabinieri sono intervenuti presso il parcheggio dell’ospedale cittadino dopo la segnalazione dell’incidente. Responsabile un marocchino di 19 anni: rimasto a bordo della Volkswagen di un amico, posta in doppia fila, dopo la richiesta ricevuta da una persona che doveva spostare la vettura, si e’ messo alla guida pur essendo senza patente.

Quella che sembrava una manovra semplice e veloce si e’ rivelata invece quasi fatale per una famiglia di Partanna che percorreva a piedi il parcheggio per raggiungere l’auto. Il giovane ha infatti travolto i malcapitati, finendo la corsa contro alcune auto parcheggiate. Ad avere la peggio una 74enne, ricoverata in prognosi riservata per numerose lesioni e fratture alla gabbia toracica; frattura alla tibia per il figlio. Quasi illeso il marito della donna 79enne colpito in maniera lieve. L’auto e’ stata sequestrata dai carabinieri che hanno elevato sanzioni amministrative per 5.500 euro e denunciato in stato di liberta’ il marocchino per lesioni stradali aggravate.