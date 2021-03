In giro senza un valido motivo, sette sanzioni

A seguito dei controlli per il rispetto della zona rossa del Comune di Sciacca, gli agenti della Polizia municipale hanno multato sette cittadini trovati in giro per la città senza un valido motivo. E’ stata anchesanzionata un’attività commerciale per il mancato rispetto delle norme anti Covid-19 per assembramento e la chiusura per 5 giorni.

I verbali elevati da quando è cominciata la pandemia zona rossa sono 50, mentre le denunce penali sono 26.