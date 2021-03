Lavori per la sistemazione dei versanti rocciosi, semaforo lungo la Statale 115 direzione Licata

Il Sindaco Giuseppe Galanti rende noto che Anas Gruppo FS Italiane, con ordinanza n. 51/2021/PA ha istituito il senso unico alternato mediante impianto semaforico sulla Strada Statale 115 Sud OccidentaleSicula dal km 136 + 450 al km 259+850 su tutte le corsie a partire dalle ore 06:00 del 22 marzo 2021 fino alle ore 18:00 del 10 ottobre 2021, esclusi i giorni festivi.

L’ordinanza si è resa necessaria in quanto sono in corso i lavori per la sistemazione dei versanti rocciosi e della protezione del corpo stradale in tratti saltuari lungola suddetta tratta e che in corrispondenza di ciascun intervento è necessario il restringimento della carreggiata stradale a garanzia dell’utenza e delle maestranze impegnate nei lavori.