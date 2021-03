Mesotelioma, donazioni online per progetto di un giovane ricercatore di Palma di Montechiaro

“Il mesotelioma è un tumore maligno aggressivo considerato raro, ma purtroppo molto frequente in alcune aree geografiche, come quella di Casale Monferrato e Alessandria, il territorio in cui vivo” . Gregorio Bonsignore, 27 anni, originario di Palma di Montechiaro, sta svolgendo un dottorato all’Università del Piemonte Orientale, dove vorrebbe sviluppare un progetto di ricerca su questo tipo di tumore.

Il lavoro sarà finanziato per metà dalla fondazione SOLIDAL, che contribuirà al progetto del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologia e l’Azienda Ospedaliera di Alessandria. In supporto alla onlus, Gregorio ha deciso di lanciare una raccolta su GoFundMe.

“Analizzerò una miscela di composti naturali che possono colpire molti meccanismi chiave nella biologia del mesotelioma maligno. Il mio obiettivo – spiega il dottorando – è creare un modello completo e ampio di trattamento e cura per questa patologia, da associare alla chemioterapia o alle terapie personalizzate”.

La campagna, oltre al sostegno per la ricerca, ha toccato la sensibilità di quanti hanno perso amici o parenti nel Monferrato, territorio tristemente noto nelle cronache per le vittime di amianto, tanto che, nei messaggi dei donatori, si leggono i nomi di chi non c’è più per colpa di questo male. La raccolta, che ha superato i 3.700 euro e le 800 condivisioni, è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/gfm/aiutiamo-la-ricerca-sul-mesotelioma