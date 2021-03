Stamattina ha avuto luogo la videocall tra il Viceministro Morelli e la Consulta regionale per l’Autotrasporto, organizzata dall’Europarlamentare Annalisa Tardino; per l’Assessorato regionale alle infrastrutture e alla mobilità è intervenuto il capo di gabinetto avv. Ettore Foti. La videocall è stata molto proficua ed è solo il primo passo di una importante collaborazione con il MIMS. La videocall ha affrontato, tra gli altri, il grave problema dell’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti da parte delle forze dell’ordine agli autotrasportatori, a causa della quale molti conducenti stanno perdendo la patente. La questione riguarda perlopiù gli autotrasportatori di ortofrutta che li ha visti protagonisti loro malgrado della campagna di controlli denominata Truck & Bus. Il Presidente dell’Aitras Salvatore Bella ringrazia l’europarlamentare On. Annalisa Tardino che ha rappresentato i problemi siciliani al Viceministro Morelli anche durante la videocall. I ringraziamenti vanno anche al Viceministro Morelli che ha mostrato attenzione al mondo dell’autotrasporto siciliano e che si è mostrato aperto alla verifica e alla risoluzione dei problemi sollevati. IL PRESIDENTE Salvatore Bella

