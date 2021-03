Campobello di Licata, Impegno spesa per conferimento Rsu

Il comune ha deliberato l’impegno di spesa nei confronti del comune di Siculiana per il pagamento degli oneri per il conferimento di “mitigazione ambientale”, relativi al conferimento in discarca dei rifiuti in contrada Materano, a Siculiana, di proprietà della ditta “Catanzaro Costruzioni”, per euro 1.073,61. Inoltre, l’impegno di spesa e l’attivazione della procedura, mediante gara “Mepa”, finalizzata all’acquisizione del servizio rifiuti da raccolta differenziata, frazione biodegradabile (umido), per euro 98.560.

Giovanni Blanda