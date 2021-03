Canicattì, il centrodestra si prepara per le amministrative

In modalità on line si è svolta una riunione programmatica in vista delle prossime elezioni amministrative, tra i rappresentanti di diversi partiti di centro destra e di movimenti civici alternativi all’attuale amministrazione . Durante la riunione si sono affrontate diverse tematiche riguardanti le innumerevoli problematiche del nostro territorio e si e’ cominciato a lavorare sul programma organizzativo ,politico e progettuale a cui tutti gli intervenuti hanno dato e continueranno a dare il loro importante contributo con l’obiettivo comune di poter offrire alla cittadinanza alle prossime amministrative un insieme di progetti e una squadra di persone che possano dare una grande svolta all’amministrazione della nostra citta’ .

