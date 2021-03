Covid, i vaccinati nell’agrigentino sono oltre 37mila

Prosegue la vaccinazione nella Provincia di Agrigento. L’asp di Agrigento in mattinata ha diffuso un report con tutti i soggetti che, al 24 marzo, hanno ricevuto la prima dose.

Complessivamente sono 37 567 i soggetti vaccinati, di questi:

8.392 soggetti, il 22,34% del totale sono gli over 80, gli operatori sanitari sono 7.414 persone, il 19,74%; il personale scolastico sono 7.019 persone, il 18.68% del totale; i soggetti vulnerabili per patologia 4576 vaccinati, il 12.18%; poi c’è il personale non sanitario 2021 persone, il 5,38%; 1677 riguarda il personale delle forze dell’ordine (4,46%, ) il personale delle case di riposo il 2.31%, con 868persone, e sotto quota 1% tutte le altre.