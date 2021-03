“In estate Lampedusa e Linosa Covid-free”: le parole del sindaco Martello

“Tra Lampedusa e Linosa siamo 6500 abitanti: Linosa è sempre stata Covid-free perché non ha mai avuto nessun caso di positività in tutto questo periodo, mentre a Lampedusa qualcuno è stato contagiato. Noi abbiamo avuto finora 680 vaccinati e Linosa 150, fatti sulla base delle indicazioni del Governo”.

A dirlo è stato il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, intervenuto stamani su Rtl 102.5 al programma ‘Non Stop News‘ condotto da Giusi Legrenzi ed Enrico Galletti. “Noi siamo ad alto rischio perché non abbiamo le strutture sanitarie per accogliere le persone che dovessero contagiarsi e avessero bisogno di rianimazione – ha aggiunto -. Così ho pensato, in procinto dell’avvio della stagione estiva, di far diventare le isole delle Regione siciliana Covid-free.

Stiamo programmando per intervenire con le vaccinazioni di massa prima a Lampedusa e poi a Linosa. Nel momento in cui arrivano i turisti dovremmo essere in grado di fare a tutti i tamponi o, comunque, di controllare il passaporto sanitario”.