Manutenzione stradale, oltre 800 mila euro per interventi nell’agrigentino

Ultimi giorni per inviare le manifestazioni di interesse per la procedura negoziata relativa ai lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali. Le istanze per l’accordo quadro con un solo operatore economico dovranno pervenire entro le ore 12:00 del prossimo 26 marzo 2021. L’indagine di mercato sarà svolta integralmente in modalità telematica e servirà ad individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata, secondo le modalità specificate nel bando, consultabile sul sito internet del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

L’importo dei lavori a base d’asta è di 825.000,00 euro, inclusi 24.750,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L’esame delle manifestazioni di interesse e l’eventuale sorteggio delle imprese ammesse verrà effettuato in seduta pubblica, tramite la Piattaforma Telematica Maggioli, il 29 marzo 2021 alle ore 09:00 nella sala Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone 27, Agrigento).

Il progetto esecutivo realizzato dallo staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali richiede interventi per la risagomatura del tratto viabile, il ripristino delle opere di presidio stradale, la costruzione di nuove cunette, la realizzazione di gabbioni metallici con pietrame per contrastare lo scivolamento di fango e detriti sulle carreggiate, la rimozione di detriti dalla sede stradale in seguito ad eventi atmosferici, la discerbatura e pulitura di banchine e cunette, la manutenzione di segnaletica stradale e barriere di protezione incidentate.

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo. I lavori rientrano nel quadro più generale degli interventi previsti dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento per il miglioramento della viabilità interna, a cui sono state destinate maggiori risorse rispetto agli anni passati. Per maggiori informazioni consultare la pagina web del sito internet dell’Ente:http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13673