Moto contro camion: morto 36enne

Non ce l’ha fatta Adriano Parisi, 35 anni, di Chiaramonte Gulfi (Ragusa), vittima ieri sera di un incidente stradale: in sella alla sua moto si era scontrato con un camion in contrada Pezze, in prossimità di un incrocio.

Il giovane è stato soccorso dall’ambulanza del 118 del vicino Pte di Villaggio Gulfi ma è spirato in tarda serata al Guzzardi di Vittoria. Parisi, appassionato cacciatore, lascia la compagna e due bambini.

Sull’incidente indaga la procura di Ragusa che ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.

Si attende di conoscere il responso delle forze dell’ordine, i cui rilievi sul luogo del sinistro saranno decisivi per chiarire la dinamica.

Sarà ascoltato il conducente del camion mentre i due mezzi verranno sequestrati.