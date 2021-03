Palma di Montechiaro, rinvenuti 48 proiettili in aiuola: indagini in corso

Un sacchetto con all’interno 48 proiettili di pistola calibro 7.65 è stato rinvenuto all’interno di un’aiuola del comune di Palma di Montechiaro. Le cartucce sono in perfetto stato. A fare la scoperta gli agenti del locale commissariato che, durante i controlli per via della zona rossa istituita da alcuni giorni nel comune del Gattopardo, hanno notato la presenza di questo strano sacchetto.

Le cartucce sono state inviate al laboratorio per gli accertamenti tecnici del caso. Qualche giorno addietro una raffica di colpi di arma da fuoco era stata esplosa all’indirizzo della sede dell’azienda di un imprenditore antiracket.