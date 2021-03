Scala dei Turchi, Procura invia perizia al presidente della Regione

Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha trasmesso al presidente della Regione Nello Musumeci, all’assessore regionale Cordaro e al sindaco di Realmonte Lattuca, copia della perizia disposta dal gip Luisa Turco che – negli scorsi giorni – ha accertato la proprietà di almeno una parte della Scala dei Turchi riconducibile a Ferdinando Sciabbarra.

La Procura di Agrigento “spinge” sulla necessità di un provvedimento che riconosca l’ultilita’ pubblica del bene sotto il profilo della rilevanza paesaggistica, culturale e geologica e necessita’ di provvedimenti e misure per la sicurezza pubblica e per la tutela della bellezza naturale del sito. L’auspicio è quello che la Scala dei Turchi possa tornare fruibile e in sicurezza per la stagione estiva.