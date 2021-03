Torna l’ora legale, potrebbe essere l’ultima volta

Domenica 28 marzo 2021, alle 2 di notte, torna l’ora legale con le lancette che avanzeranno di un’ora. Nell’epoca del digitale, i dispositivi fanno da sé… Quindi, dormiremo un’ora in meno ma ci saranno 60 minuti in più di luce naturale.

In termini di risparmio energetico per le famiglie, nel periodo 2004 – 2020, è stato quantificato in oltre 1 miliardo e 700 milioni di euro, cioè 400 milioni di kWh (il consumo medio annuo di elettricità di circa 150mila famiglie).

L’ora legale resterà in vigore fino all’ultimo week-end del mese di ottobre, cioé fino alla notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021, quando torneremo all’ora solare.

In teoria, potrebbe essere l’ultima volta che ci sia il passaggio da un’ora all’altra. L’Unione Europea doveva prendere una decisione definitiva nel 2020 ma l’emergenza coronavirus ha fatto slittare la discussione a data da destinarsi. Infatti, da tempo si parla di applicare soltanto l’ora legale, abbandonando del tutto l’ora solare. L’Italia, però, non è d’accordo.

Poi c’è un’altra motivazione alla base del cambio dell’ora definitivo e riguarda la salute. Infatti, molti studi scientifici sostengono che le giornate più corte possono causare sintomi di depressione (mentre l’ora solare comporta un breve disagio paragonabile a un piccolo jet-lag).