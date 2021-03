Vaccino in 38 parrocchie della provincia di Agrigento: l’elenco completo

Sono 38 le parrocchie dell’Arcidiocesi di Agrigento che hanno aderito alla Campagna di Vaccinazione straordinaria per la fascia di età 69-79 da realizzarsi il prossimo 3 aprile 2021, sabato Santo.

Alle parrocchie è stata chiesta la disponibilità dei locali ed è stato affidato ai parroci il compito di individuare fino a 100 persone. Saranno presenti due medici, un infermiere e un amministrativo per la compilazione dei moduli.

Circa le misure di sicurezza per un soccorso immediato a tutela del vaccinato, l’Assessorato assicura che ogni centro sarà dotato di un kit per il pronto intervento per eventuali reazioni al vaccino.

Le operazioni di vaccinazione inizieranno alle 08,00 e si concluderanno alle 18,00. Ovviamente, a 3 mesi dalla inoculazione delle medesime dosi verrà somministrato il vaccino di richiamo.

Di seguito l’elenco delle parrocchie che hanno aderito:

N Comune Parrocchia 1 Agrigento S. Gregorio 2 Agrigento S. Cuore Di Gesu’ 3 Agrigento S. Giuseppe 4 Agrigento Bmv D. Provvidenza 5 Agrigento S. Gemma 6 Agrigento S. Gerlando-Oratorio 7 Agrigento S. Leone 8 Agrigento Bmv Immacolata 9 Agrigento S. Maria della Pietà 10 Alessandria R. S. M. del Pilerio 11 Aragona Chiesa Madre Ss. Crocifisso 12 Aragona S. Francesco D’assisi 13 Burgio Chiesa Maria SS. Delle Grazie 14 Cammarata S. Nicolò Di Bari 15 Casteltermini Maria Ss. Del Carmelo 16 Casteltermini S. Vincenzo Ferreri 17 Cattolica E. S. Antonio Abate 18 Comitini Chiesa Madre 19 Favara Ss. Pietro E Paolo 20 Favara Bmv M. Di Tutte Le Grazie 21 Licata Santa Barbara 22 Menfi S. Antonio di Padova 23 Montevago SS. Pietro e Paolo 24 Naro Spirito Santo 25 Naro Casa Conteplattiva 26 Porto Empedocle Maria SS.del Buon Consiglio 27 Porto Empedocle SS. Trinità 28 Ribera Matrice 29 Ribera Santa Teresa 30 Ribera Bmv della Pietà 31 S. Angelo Muxaro S. Angelo Martire 32 S. Giovanni Gemini S. Giovanni Battista 33 S. Margherita Belice Chiesa Madre 34 Sambuca di Sicilia B.M.V. dell’Udienza 35 Sciacca B.M.V. del Carmelo 36 Sciacca B.M.V di Loreto 37 Siculiana BMV Immacolata 38 Villafranca Sicula Oratorio parrocchiale