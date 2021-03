Vandali in azione negli uffici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento: indagini in co

Ignori malviventi, dopo aver rotto una finestra del retro degli uffici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento nella sede distaccata in via Esseneto, si sono intrufolati all’interno dei locali rovistando tra le scrivanie e gli armadi e mettendo a soqquadro le stanze, senza portare nulla.

Dopo aver fatto la scoperta i vertici dell’ufficio hanno formalizzato denuncia a carico di ignoti ai Carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire agli autori.

