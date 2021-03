Verso l’addio a Riscossione Sicilia, le tasse saranno pagate all’Agenzia delle Entrate

“Garantire la tutela dipendenti in accordo per trasferimento ad Agenzia Entrate”, lo chiede il Partito Democratico siciliano in vista dell’accodo che prevede il passaggio di consegne, per quel che riguarda la riscossione delle tasse e dei tributi in Sicilia, da Riscossione Sicilia all’Agenzia delle Entrate. I dem lanciano un appello per la tutela dei lavoratori.

“Il governo regionale garantisca che, in sede di confronto con lo Stato per la definizione dell’accordo che sancirà il passaggio all’Agenzia delle Entrate delle funzioni di esazione delle imposte nell’Isola, attualmente svolto da Riscossione Sicilia, vengano garantiti i diritti dei dipendenti attualmente in servizio”. Lo chiede un ordine del giorno del Partito democratico approvato all’unanimità dall’Aula di Palazzo dei Normanni. A Sala d’Ercole la discussione è stato approvato l’articolo 9 relativo a “Disposizioni su Riscossione Sicilia”‘, che prevede che l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione dei tributi sul territorio regionale siano delegate e svolte dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.